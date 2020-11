Arnesi da scasso in auto e non si ferma all'alt, denunciato Gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno fermato un 46enne rumeno lungo la Telesina

Resistenza e possesso di arnesi utili per lo scasso. Queste le accuse per le quali gli agenti del Commissariato di Telese terme hanno denunciato un rumeno residente a Villa Literno, in provincia di Caserta, bloccato mentre alla guida della sua Ford Mondeo percorreva la Statale 372 Telese – Caianello. Quando i poliziotti hanno intimato l'alt, il 46enne ha accelerato cercando di evitare il controllo. Dopo circa dieci chilometri, gli agenti sono però riusciti a bloccare il veicolo peraltro trovato senza copertura assicurativa. Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato

guanti, martelli, cacciaviti e tronchesi. Tutti arnesi utili allo scasso. Per questo motivo per il rumeno è scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via obbligatorio.