Choc in Valle Caudina: muore col covid a 36anni L'uomo era ricoverato da circa un mese, e non aveva patologie pregresse.

Sgomento ad Arpaia per la morte di un 36enne ricoverato al San Pio poiché malato di coronavirus.

L'uomo, molto conosciuto nel centro caudino anche per la sua attività di esercente, era ricoverato al San Pio da circa un mese per le complicanze del virus, ma non aveva problematiche di salute pregresse tali da far temere il peggio.

Ma nella serata di ieri un peggioramento, da valutare se imputabile al covid o meno, ha stroncato l'esistenza dell'uomo.

Paese in stato di choc: il 36enne lascia due figli. Si valuta la proclamazione del lutto cittadino.