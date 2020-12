Stalking all'ex compagna e alla mamma di lei, assolto La sentenza del Tribunale di Sulmona per un 50enne di Benevento

Era accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e della madre di lei, ma è stato assolto. Il fatto non sussiste: lo ha sentenziato il Tribunale di Sulmona al termine del processo a carico di un 50enne di Benevento, chiamato in causa per fatti che sarebbero accaduti tra il 2013 ed il 2014. quando l'imputato, difeso dall'avvocato Teresa Meccariello, avrebbe tormentato le due donne.

Oltre a seguirne i movimenti, le avrebbe tempestate di sms e telefonate, minacciandole e aggredendole verbalmente. Condotte, quelle prospettate dagli inquirenti, che non sono state però ritenuti sussistenti; da qui l'assoluzione dell'uomo.