Statale 90bis. Perde controllo del suv: finisce sulla scarpata FOTO - Paura per il conducente di una Mazda finita fuori strada nei pressi di Ponte Valentino

Solito tratto della Statale 90 bis, tra Capodimonte e la zona industriale di Ponte Valentino a Benevento. Solita curva beffarda per decine di automobilisti teatro anche questa mattina di un incidente stradale che, per fortuna, non ha comportato gravi conseguenze per l'automobilista. L'uomo era alla guida di un suv Mazda quando ha perso il controllo del veicolo ed è 'volato' sulla scarpata dopo un testacoda. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal vicino comando provinciale i sanitari del 118. Il tratto di strada è teatro annualmente di decine di incidenti stradali, purtroppo, anche gravi. Due chilometri di arteria con un paio di curve dove troppo spesso si registrano incidenti.