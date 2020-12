Spia la ex che l'ha lasciato, la tormenta: condanna ridotta Da 2 anni e 6 mesi a 1 anno e 10 mesi, in appello, per un 45enne di Benevento

Da 2 anni e 6 mesi ad 1 anno e 10 mesi. Ridotta in appello la condanna decisa nello scorso febbraio dal giudice Loredana Camerlengo, con rito abbreviato, per un 45enne di Benevento accusato di stalking all'ex fidanzata e di due episodi di danneggiament.o

Difeso dagli avvocati Luca Russo e Mario De Nigris, l'uomo, titolare di una ditta di termoidraulica, avrebbe iniziato a tormentare la donna dal momento in cui lei aveva deciso di interrompere la relazione. Oltre ad offenderla e minacciarla, l'avrebbe tempestata di messaggi e telefonate di giorno e di notte, l'avrebbe attesa sotto casa, mentre era in stato di alterazione alcolica, l'avrebbe spiata attraverso le finestre dell'abitazione, nella quale avrebbe anche tentato di introdursi.

Inoltre, la poverina sarebbe stata inseguita e raggiunta sul posto di lavoro, in palestra e nei locali pubblici. Infine, le avrebbe danneggiato l'auto, forandole gli pneumatici. Condotte al centro di una indagine del sostituto procuratore Marilia Capitanio e dei carabinieri, per le quali, nell'aprile 2019, gli era stato ordinato il divieto di avvicinamento, che non aveva rispettato.

Per lui erano allora stati disposti i domiciliari, ai quali era rimasto fino a quando il Riesame, a giugno, li aveva revocati, ripristinando l'iniziale divieto, poi aggravato con quello di dimora a Benevento, anch'esso violato. Per questo, all'inizio del 2020 era stato nuovamente sottoposto agli arresti in casa, ai quali si trova attualmente. Per le parti civili gli avvocati Valeria Crudo e Marco Cattaneo.