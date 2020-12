Pistola e munizioni in casa, un 28enne arrestato dalla Mobile Ai domiciliari è finito Luca Saviano, di Benevento

Lo hanno arresto dopo avergli trovato in casa una pistola e le relativi munizioni. Nel mirino della Squadra mobile è finito Luca Saviano (avvocato Gerardo Giorgione), 28 anni, di Benevento, ora ai domiciliari. Nel corso di una perquisizione effettuata all'alba al quartiere Pacevecchia, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nela sua abitazione una calibro 7.65 e il relativo munizionamento.

Da qui l'arresto del giovane, già noto alle forze dell'ordine. Il suo nome era rimbalzato all'onore delle cronache nel luglio del 2019, quando il Tribunale lo aveva condannato a 3 anni e 6 mesi – era stata invece assolta un'altra persona – per la rapina compiuta il 20 agosto del 2013 all'interno dell'edicola – tabacchi dei fratelli Varrella, in via Delcogliano, teatro di un raid concluso con un bottino di 300 euro. Momenti di terrore per i clienti: un'infermiera, in particolare, era stata minacciata con un coltello alla gola.