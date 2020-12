Scontro frontale a Pacevecchia, feriti e auto distrutte In corso gli accertamenti della Polizia Municipale di Benevento

E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente registrato questa mattina lungo via Pacevecchia dove due auto, una Mercedes Classe A condotta da un uomo e una Hyundai I 20 guidata da una giovane donna, che viaggiava in compagnia di un'altra persona, si sono scontrate frontalmente.

La dinamica ed eventuali responsabilità sono ora al vaglio della Polizia municipale di Benevento che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti la Hyundai trasportati in ambulanza in ospedale. Gli agenti della municipale hanno sanzionato il conducente della Mercedes per aver alterato il funzionamento delle cinture di sicurezza della sua auto. L'uomo è stato anche sottoposto agli accertamenti alcolemici. Il comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco, in vista anche delle prossime festività natalizie invita “tutti gli utenti della strada di porsi alla guida di un autoveicolo solo se si è nel pieno delle proprie facoltà, al fine di evitare di arrecare danni ad altri”.