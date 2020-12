Colpo dei ladri in una casa, rubati orologi e fucili Nel mirino una villetta nei pressi della zona industriale Pezzapiana di Benevento

Oggetti in oro, orologi di valore ed una fuciliera con due armi custodite all'interno. Questo il bottino dei ladri che nella serata di ieri hanno 'visitato' un'abitazione a contrada Pezzapiana di Benevento. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi sono entrati nella villetta a due piani ed hanno messo tutto a soqquadro. Dopo aver rovistato ovunque i ladri si sono impossessati di alcuni gioielli, orologi di valore ed hanno portato via due fucili da caccia e relative munizioni che erano custodite all'interno di una fuciliera blindata che è stata sradicata. Al rientro l'amara sorpresa per i proprietari che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.

Qualche giorno fa la stessa sorte era toccata ad un'altra famiglia nella zona di Piano Cappelle, all'altra estremità della città. Anche in quell'episodio a sparire erano stati soldi e gioielli.