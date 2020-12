Pistola clandestina in casa, il 28enne resta agli arresti La decisione per Luca Saviano, di Benevento

Resta ai domiciliari Luca Saviano (avvocato Gerardo Giorgione), 28 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile al termine di una perquisizione della sua abitazione che aveva consentito di rinvenire una pistola calibro 7.65, clandestina, e il relativo munizionamento.

Questa mattina l'udienza di convalida, nel corso della quale l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, e la decisione del gip Vincenzo Landolfi.

Lo stesso giudice ha invece rimesso in libertà, con l'obbligo di firma due volte a settimana, Alex Tangredi (avvocato Roberto Pulcino), 26 anni, di Bonea, anch'egli finito agli arresti in casa - è rimasto in silenzio - dopo essere stato fermato dalla guardia di finanza, a Montesarchio, per spaccio di sostanze stupefacenti.