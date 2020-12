Tamponamento tra camion lungo la 372, autista resta incastrato E' accaduto all'altezza dell'uscita di Ponte

Momenti di paura, intorno alla mezzanotte, lungo la Benevento - Caianello, teatro di un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Tutto è accaduto all'altezza dell'uscita di Ponte, in direzione di Telese Terme, dove due camion sono stati coinvolti in un tamponamento.

Ad avere la peggio è stato l'autista del mezzo che seguiva, rimastro incastrato tra le lamiere. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dall'abitacolo e ad affidarlo al 118, per le cure del caso.