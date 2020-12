Tribunale penale, ecco un nuovo giudice: Enrica Nasti Trentanove anni, di Grottaminarda, ha lavorato per sei anni a Foggia

Un nuovo magistrato in forza alla Sezione del Tribunale di Benevento. Si tratta della dottoressa Enrica Nasti, 39 anni, di Grottaminarda, reduce da una esperienza di sei anni come giudice civile a Foggia, dove ha operato anche come presidente di collegio.

Questa mattina l'immissione nel possesso dell'esercizio delle funzioni, anche se Nasti prenderà servizio nei prossimi mesi.

La new entry si aggiunge alle cinque registrate poco più di un mese fa: i giudici Salvatore Perrotta, 33 anni, di Caserta, e Roberto Nuzzo, 34 anni, di Marigliano, e i sostituti procuratori Giulio Barbato, 29 anni, della provincia di Caserta, Stefania Bianco, 29 anni, di Cervinara, e Licia Fabrizi, 31 anni, di Roma.