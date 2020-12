Quattrocento chilogrammi di alimenti sequestrati Controlli dei carabinieri Forestali nelle attività commerciali in vista delle festività natalizie

Quattrocento chilogrammi di alimenti (allo stato fresco, congelato e surgelato) esposti alla vendita isenza la prevista tracciabilità ed etichettatura sono stati sequestrati dai carabinieri del Gruppo Forestale di Benevento. I militari del Nipaf e delle Stazioni hanno effettuato una serie di controlli ai negozi al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti impiegati sulle tavole a Natale. Ai titolari dei punti vendita sono state elevate 11 sanzioni amministrative per la mancanza di tracciabilità ed etichettatura per un totale di circa 16.500 euro. Controllate anche numerose pescherie in tutta la provincia di Benevento sempre per verificare la corretta conservazione dei prodotti e la loro tracciabilità.