Droga in una scatola e un armadio nel box, arrestato Ai domiciliari Pietro Rungi, di Benevento, fermato dalla Volante

E' finito ai domiciliari per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sessantasette grammi di cocaina ed hashish, costati l'arresto a Pietro Rungi, un 37enne di Benevento, fermato dalla Volante.

L'intervento degli agenti è scattato in via Navarra, nel quartiere Capodimonte, dove hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo. Le sorprese sono saltate fuori da una scatola in camera da letto ed un armadio di metallo sistemato nel box dell'appartamento, nei quali erano nascosti, in particolare, 66 grammi di cocaina ed uno di hashish. Oltre alla 'roba', sequestrati 650 euro, un rotolo di buste di plastica e un bilancino di precisione.

Su disposizione del sostituto procuratore Donatella Palumbo, l'uomo è stato sottoposto agli arresti in casa. Domani l'udienza di convalida dinanzi al gip Loredana Camerlengo, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione.