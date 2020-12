Messa di Natale per i Vigili del Fuoco di Benevento - FOTO Encomio al caporeparto in pensione, Lepore, per essere intervenuto durante l'incendio di una casa

Celebrata ieri una santa messa in occasione del Natale e anche per ricordare i caduti dei Vigili del Fuoco organizzata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Benevento, con la partecipazione del Comando provinciale, presso la parrocchia di San Giuseppe Moscati a Capodimonte.

L'occasione per una preghiera ed un fugace saluto, a distanza e rispettosi delle norme anticovid, con l'auspicio, commosso, di un presto ritorno alla normalità. A celebrare è stato il cappellano dei Vigili del Fuoco, don Lupo Palladino che ha esteso il messaggio augurale della Chiesa e dell'arcivescovo sottolineando il valore della semplicità, della fratellanza e dell’altruismo.

Al termine della messa il saluto del comandante provinciale, Maria Angelina D'Agostino e del presidente dell'associazione dei vigili del fuoco, Matarazzo con la consegna di una pergamena di encomio a Giovanni Lepore caporeparto in pensione che si è distinto per lo spirito di abnegazione e il grande impegno che ha dimostrato in occasione di un intervento per incendio appartamento che si era verificato il 25 ottobre scorso in un condominio a Benevento. In quell'occasione il vigile del fuoco in quiescenza in attesa dell'arrivo delle squadre aveva evacuato il palazzo per poi collaborare con professionalità e senso del dovere alle operazioni per la messa in sicurezza degli inquilini e la loro assistenza. Azioni che avevano contribuito a tranquillizzare le persone e i condomini mentre i vigili spegnevano le fiamme.