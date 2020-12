Luci del presepe in tilt, fiamme in una casa Paura ad Apice, provvidenziale l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina ad Apice per un incendio divampato nel salone di un appartamento. In particolare il fuoco ha interessato il presepe allestito nella stanza. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito alle luci del paesaggio natalizio. L'incendio si è poi esteso ad una tenda, alle suppellettili e ad altri arredi. A far scattare l'allarme sono stati i residenti.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Stazione che hanno immediatamente avviato le opere di spegnimento e spostato divani ed altri mobili per impedire che il fuoco li attaccasse, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno poi completato le operazioni e messo in sicurezza i locali. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e i danni sono stati contenuti grazie al tempestivo intervento dei soccoritori.