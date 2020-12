Finisce a terra, non ce la fa a rialzarsi e chiede aiuto E' accaduto alla contrada Iannassi. Maltempo, notte di lavoro per i vigili del fuoco

E' stato lui stesso a dare l'allarme. E' riuscito a telefonare, permettendo, così, che tutto si risolvesse. Protagonista dell'episodio un anziano che vive alla contrada Iannassi di San Nicola Manfredi.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato è finito sul pavimento, forse dopo essere scivolato, e non ha trovato la forza per rialzarsi. Fortunatamente ha potuto raggiungere il cellulare e chiedere aiuto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed il 118, che hanno soccorso l'uomo: per lui nessuna conseguenza ma solo un comprensibile spavento.

Pompieri al lavoro in tutta la provincia per il maltempo, per i numerosi alberi caduti lungo le strade per il vento e la pioggia. Nessun problema per le persone.