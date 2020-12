Due donne investite da un fuoristrada al Rione Libertà Una delle malcapitate trasferita al Rummo in codice rosso, l'altra al Fatebenefratelli

E' di due donne ferite e trasferite in ospedale il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio nella zona di San Modesto al Rione Libertà. L'investimento è avvenuto tra via Salerno e via De Rienzo. Ad essere travolte da una Land Rover Freelander 2 sono state una 70enne e una 56enne di Benevento. Il fuoristrada era invece guidato da un uomo di Napoli che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118 dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia. Una delle donne è stata trasferita al Fatebenefratelli, l'altra, a causa delle ferite più gravi riportate, è stata invece trasportata in codice rosso al San Pio di Benevento.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.