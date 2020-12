Fiamme in una casa, danni e paura Incendio a San Lorenzello

Momenti di pura nella tarda serata di ieri in via Telese a San Lorenzello per un incendio divampato all'interno di una camera da letto di un'abitazione. Lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'appartamento. Danni ingenti all'interno della stanza a causa del fuoco e del fumo che ha invaso l'intera abitazione di due piani. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Telese. Per fortuna non si sono registrati feriti.