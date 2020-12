In 17 in un ristorante, arriva la Polizia: multe e chiusura Operazione della Volante in un locale alle porte di Benevento. Comminate sanzioni per 6.800 euro

Quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti hanno trovato 17 persone pronte per la cena - 15 gli ospiti -. Tutto normale se non fosse che siamo in piena emergenza sanitaria provocata dal Covid e purtroppo non è consentito riunirsi per serate conviviali proprio per impedire l'ulteriore espansione dei contagi. Ancor più grave che tutti erano a cenare in un ristorante alle porte di Benevento. Un locale pubblico che per via delle restrizioni sarebbe dovuto restare chiuso se non per effettuare il servizio di asporto o consegna a domicilio.

Diciassette contravvenzioni per un totale di 6mila 800 euro e la chiusura per cinque giorni dell'attività di ristorazione.

L'operazione è scattata nella serata di ieri quando, evidentemente dopo una segnalazione, i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (squadra Volanti) della Questura sannita, diretta dal Questore Luigi Bonagura, hanno notato un alcune auto imboccare una strada in direzione del locale. Gli agenti, coordinati dal commissario Pippo Degemmis, erano in zona, evidentemente dopo aver ricevuto qualche segnalazione, hanno attesto qualche minuto e sono poi intervenuti.

Giunti all'interno del locale hanno quindi proceduto all'identificazione di ospiti, tutti amici, e dei responsabili della struttura. Per tutti è scattata la multa di 400 euro. Per il locale, invece, la chiusura amministrativa per 5 giorni.