Investe un 41enne straniero con cui aveva litigato: arrestato In carcere Rocco Di Nuzzo, 37 anni, di Durazzano, fermato dai carabinieri di S. Agata dei Goti

E' accusato di aver investito con un'auto rubata, e di essere poi fuggito, un cittadino originario del Gambia con il quale aveva in precedenza litigato. E' per questo che i carabinieri della Stazione di Sant'Agata dei Goti hanno arrestato Rocco Di Nuzzo, 37 anni, di Durazzano. Per lui le ipotesi di reato di tentato omicidio, lesioni gravissime, omissione di soccorso e furto aggravato, che gli sono state contestate per un episodio accaduto nella tarda serata di ieri in piazza Municipio, a Durazzano. Dove – secondo la ricostruzione dei militari – l'indagato avrebbe avuto uno 'scontro' con un 41enne bracciante agricolo di nazionalità straniera e poi se la sarebbe squagliata dopo essersi impadronito di una Peugeot Bipper.

I militari avevano provato a rintracciarlo, senza esito, poi erano stati informati del ricovero al Rummo, dove era stato trasportato, del 41enne, sottoposto ad un intervento chirurgico per alcune fratture. Lesioni che gli avrebbe provocato, mentre rincasava in sella alla sua bici, il 37enne, che l'avrebbe investito. L'auto è stata rinvenuta nei pressi dell'abitazione del malcapitato, mentre Di Nuzzo è stato bloccato questa mattina, dichiarato in arresto e condotto in carcere. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.