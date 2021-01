Catturato cinghiale a pochi passi dall'Arco di Traiano - FOTO L'animale da giorni vagava nella zona di via Tiengo a Benevento

E' stato catturato il cinghiale che da giorni si aggirava in pieno centro città a Benevento. L'animale è stato intrappolato in una gabbia, posizionata dal servizio veterinario dell'Asl di Benevento, nella quale un residente aveva posizionato del cibo. La cattura è avvenuta all'interno del cortile di una casa in via Tiengo, a pochi passi dall'arco di Traiano. Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco.

Solo sabato scorso si era reso necessario l'intervento della Polizia e dei vigili dopo che il cinghiale, che probabilmente arrivava dalle vicine sponde del fiume Calore, era stato avvistato in strada ed era scappato sui binari dopo aver raggiunto la vicina stazione Traiano lungo la linea ferroviaria Benevento – Avellino. Questa mattina la cattura.

IN AGGIORNAMENTO