Furti di gasolio, ai domiciliari un uomo Identificato dalle indagini di polizia e carabinieri in Valle Telesina

Furto di gasolio è l'accusa per un uomo finito agli arresti domiciliari al termine delle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Telese Terme e dei carabinieri della locale Stazione. Si tratta di una persona già fermata a novembre scorso dai carabinieri di Sant'Agata per lo stesso reato. Alla fine di dicembre era stato invece sorpreso mentre era in auto nella quale c'erano alcune taniche di gasolio. Avviate le indagini poliziotti e carabinieri sono riusciti a ricostruire, grazie alle immagini delle telecamere. Secondo l'accusa l'uomo sarebbe l'autore di alcuni furti di carburante prelevato da autotreni e mezzi in sosta.