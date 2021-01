Danneggiate auto in sosta di un avvocato e di un imprenditore E' accaduto a Paduli. Lunotto e parabrezza infranto: indagano i carabinieri

Sono in corso le indagini dei carabinieri sul danneggiamento di due auto registrato nella notte tra martedì e ieri a Paduli. Nel mirino di qualcuno due Suzuki lasciate in sosta da un avvocato e da un imprenditore del posto.

L'allarme è scattato in mattinata quando i malcapitati si sono accorti dei danni che qualcuno aveva arrecato ai due veicoli lasciati in sosta a poca distanza l'uno dall'altro. Per una delle Suzuki il lunotto in frantumi. Per l'altra, invece, il parabrezza spaccato probabilmente utilizzando qualche arnese.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Paduli che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di ricostruire l'intera vicenda ed identificare l'autore o gli autori del danneggiamento. “Abbiamo piena fiducia nell'operato dell'Arma e speriamo che quanto prima facciano chiarezza sull'accaduto” hanno commentato l'avvocato e l'imprenditore che proprio non riescono a spiegarsi il perchè di un simile gesto. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Attenzione investigativa rivolta anche ad immagini di eventuali telecamere installate nella zona.