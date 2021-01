Auto danneggiate a Paduli, identificato presunto autore I carabinieri hanno denunciato un uomo del posto

In tempi brevi è stato identificato il presunto autore del danneggiamento delle auto di un avvocato e di un imprenditore. I carabinieri della Stazione di Paduli, infatti, avviate le indagini sono riusciti a risalire alla persona che aveva mandato in frantumi il parabrezza e il lunotto di due Suzuki. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento ma sull'episodio sono ancora in corso le indagini che dovranno accertare le motivazioni del gesto e “l’attrezzo utilizzato – spiegano dal comando provinciale dell'Arma - per l’atto sporadico di puro vandalismo, che presumibilmente potrebbe essere un’ascia”.