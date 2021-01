Sbanda e colpisce due auto: Mercedes si ribalta Incidente stradale in via Munanzio Planco a Benevento

Non ha avuto gravi conseguenze l'incidente stradale registrato questo pomeriggio in via Munanzio Planco, traversa di via Torre della Catena a Benevento, dove un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua Mercedes Classe B che, dopo aver colpito due auto si è ribaltata lungo la stretta arteria. scattato l'allarme sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e la Polizia Municipale. per fortuna il giovane non ha riportato ferite. Sono ora in corso le indagini da parte della Municipale che ha effettuato i rilievi.