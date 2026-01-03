Concerto evento: Simone Alaimo a Benevento per Paola Maria Cecere Perrella Il 5 gennaio all'Auditorium del Museo del Sannio

Un omaggio che nasce dal cuore e si traduce in musica, memoria e condivisione. Il 5 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Museo del Sannio di Benevento, il Club per l’UNESCO di Benevento promuove un Concerto di Gala in ricordo di Paola Maria Cecere Perrella, fondatrice e prima Presidente del Club, donna di straordinaria sensibilità, visione e impegno civile.

L’iniziativa, a ingresso libero e realizzata con il patrocinio istituzionale della Provincia di Benevento, si caratterizza per l’elevato profilo artistico e, soprattutto, per il coinvolgimento diretto e generoso del Maestro Simone Alaimo, tra i più autorevoli interpreti della scena lirica internazionale. La sua presenza rappresenta molto più di una partecipazione artistica: è un gesto personale, sentito, un omaggio autentico alla memoria di Paola Maria Cecere Perrella e ai valori che hanno ispirato il suo instancabile impegno culturale.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionale attraverso alcune delle pagine più amate della tradizione musicale, con musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti, Gounod, Offenbach, Lehár e della grande tradizione melodica italiana. Un percorso sonoro che alterna lirismo e brillantezza teatrale, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, capace di riconoscersi nella bellezza senza tempo della musica.

Accanto al Maestro Alaimo, si esibiranno artisti di riconosciuto valore, contribuendo a creare un momento di rara intensità, in cui l’eccellenza interpretativa si unisce a un forte significato simbolico. In questo contesto, la musica diventa linguaggio universale della memoria, capace di trasformare il ricordo in presenza viva e condivisa.

Paola Maria Cecere Perrella è stata una protagonista della vita culturale beneventana, promotrice instancabile di dialogo, partecipazione e valori UNESCO. Questo concerto intende celebrarne l’eredità morale e culturale attraverso un gesto collettivo di gratitudine e bellezza. Il Club per l’UNESCO di Benevento e la famiglia Perrella/Orzelleca esprimono un ringraziamento profondo al Maestro Simone Alaimo e a tutti gli artisti coinvolti per aver reso possibile un evento che si preannuncia di forte impatto emotivo e simbolico, destinato a lasciare un segno duraturo nella memoria della comunità. Un appuntamento in cui la grande musica incontra la memoria, e il ricordo si fa emozione condivisa.