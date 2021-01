Tornano dal funerale e trovano la casa della defunta occupata Brutta sorpresa per i parenti di una 85enne deceduta ieri

Avrebbero approfittato del funerale della proprietaria di casa per occupare abusivamente l'alloggio. È accaduto a Benevento dove la polizia municipale ha denunciato una 27enne che con il proprio nucleo familiare composto da tre bambini di 8, 6 e 1 anno, ha occupato un alloggio di proprietà comunale in via Cosimo Nuzzolo. Appartamento in cui abitava una signora di 85anni deceduta ieri. L'operazione è scattata nel pomeriggio non senza qualche momento di tensione specialmente quando gli agenti della municipale, coordinati dal tenente Francesco Del Gaudio, hanno dovuto calmare i circa trenta parenti della deceduta, reduci dal funerale, che hanno scoperto l'accaduto tornando a casa. I parenti della signora, infatti, volevano farsi giustizia da sé ai danni dell’occupante. Solo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri ha scongiurato il pericolo, riportando la calma.

E' quanto comunica la Polizia Municipale di Benevento. Per accedere nei vani dell’alloggio è stata incaricata una squadra di operai proveniente da Campobasso, composta da due uomini di 54 e 20 anni, che hanno provveduto a scardinare la porta d’ingresso blindata. Ai predetti operai, padre e figlio, sono stati sequestrati l’auto Renault Espace, con la quale errano arrivati dal capoluogo molisano, sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, e gli arnesi da scasso. Anche loro saranno denunciati per lo stesso reato commesso dall’occupante abusiva. Ai due operai anche la sanzione amministrativa di € 400,00 a testa per essersi spostati dal Molise senza giustificazione, ma al fine di commettere reati.

“Questo fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – ha detto il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – sta diventando una piaga inguaribile. Insomma, credo che dietro questi atti delinquenziali vi sia un’unica regia, poiché appare davvero inaccettabile e assolutamente disumano che mentre si celebra il funerale di una persona anziana ci si comporti da iene. Proporrò al sindaco Clemente Mastella – continua Bosco - di far convocare un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di ricercare una soluzione che, in flagranza di reato, possa ricondurre alla ragione gli occupanti senza titolo”.