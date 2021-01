Lo ferma la Polizia, lancia la droga dal finestrino dell'auto Un 38enne di Benevento nel mirino degli agenti della Volante

Ha cercato di liberarsi della droga, ma non c'è riuscito. Perchè gli agenti della Volante l'hanno recuperata, sequestrando 10 grammi di eroina. Erano custoditi in un involucro di cui un 38enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, ha provato a disfarsi lanciandoli dal finestrino dell'auto che stava guidando.

Si tratta di una Lybra fermata per un controllo all'altezza di contrada Epitaffio, dalla quale è improvvisamente 'volato' via un pacchetto che i poliziotti hanno subito notato. Condotto in Questura, dove è stato raggiunto dall'avvocato Francesco Fusco, dello studio di Claudio Fusco, l'uomo è stato perquisito al pari della macchina, in entrambi i casi con esito negativo.