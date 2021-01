Si 'esibisce' davanti casa di donna: "Apri, ti faccio vedere" L'accusa per un 50enne di Benevento per il quale è stata disposta una perizia psichiatrica

Il suo difensore, l'avvocato Fabio Russo, ha chiesto il rito abbreviato, condizionato ad una perizia psichiatrica che il giudice Fallarino ha accordato. A febbraio l'incarico verrà affidato al dottore Teofilo Golia, che dovrà analizzare lo stato di salute mentale di un 50enne di Benevento, spedito a processo per atti osceni in luogo pubblico. L'accusa è relativa ad un episodio accaduto il 28 ottobre del 2017, in un palazzo nel quale abitano sia l'imputato, sia una donna, rappresentata dall'avvocato Enzapaola Catalano.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti, dopo aver raggiunto l'appartamento della malcapitata, che si trovava all'interno con la sua bimba, si sarebbe fermato dinanzi alla porta d'ingresso e si sarebbe masturbato. Un gesto di autoerotismo accompagnato da una serie di frasi squallide indirizzate alla poverina (“Se apri ti faccio vedere, ti sbatto sul letto...”), che era rimasta comprensibilmente turbata da quei comportamenti, che aveva denunciato. Da qui l'avvio di una inchiesta ed il processo, sulla cui economia peserà, evidentemente, la valutazione che lo psichiatra farà delle condizioni del 50enne.