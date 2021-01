"Per te ero una copertura, lo sanno tutti che sei fr..." Per una ragazza il divieto di avvicinamento all'ex fidanzato

Mettiamola così, con un eufemismo: non aveva evidentemente preso bene la fine di quel rapporto. C'era rimasta molto male, al punto da sfogare la sua rabbia in comportamenti che le sono costati una indagine per stalking e diffamazione ed il divieto di avvicinamento all'ex fidanzato.

Protagonisti della storia, che arriva da quella fetta di Irpinia che ricade nella giurisdizione della Procura sannita, due giovani. Lei ha qualche anno in meno, avevano avuto una storia sentimentale, andati avanti per un po', che si era poi interrotta, come capita molto di frequente a quell'età.

E' da quel momento in poi che, sostengono gli inquirenti, lei avrebbe iniziato a perseguitarlo attraverso pedinamenti, minacce, telefonate continue, messaggi via whatsapp e video offensivi postati sui social network. “Per te ero solo una copertura, lo sanno tutti che sei fr...”, gli avrebbe detto, accusandolo di frequentare alcuni ragazzi. Una situazione diventata insostenibile per il malcapitato, finita al centro di una inchiesta condotta dai carabinieri e sfociata nel provvedimento adottato dal Gip.

Un caso che si aggiunge agli altri già registrati dalle cronache, a conferma di una allarmante diffusione del fenomeno.