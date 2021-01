Raffiche di vento e acquazzoni: danni e allagamenti nel Sannio IN AGGIORNAMENTO Sotto osservazione il livello dei fiumi. Numerosi interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo non da tregua nel Sannio dove tra la tarda mattinata di oggi e il pomeriggio violente raffiche di vento e pioggia stanno creando numerosi problemi praticamente ovunque. Strade allagate, smottamenti di terreno finito sulle carreggiate, infiltrazioni in abitazioni, garage allagati e il distacco di intonaco dalle facciate. A questo sono chiamati a far fronte i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti dislocati in Valle Caudina, Telesina e Fortore.

Monitorato costantemente il livello dei fiumi, Sabato e Calore, ingrossati per la grande quantità d'acqua che sta cadendo ormai da giorni su tutto il territorio provinciale alimentando valloni e torrenti che poi si riversano nei fiumi che attraversano la città di Benevento.

Probelemi maggiori si stanno registrando nella zona della Valle Caudina al confine tra Montesarchio, Cervinara e San Martino Valle Caudina.

AGGIORNAMENTO

Problemi a contrada Serretelle per l'omonimo torrente che ha rotto gli argini allagando dei terreni.

In via paolo Diacono al rione Ferrovia una pensilina degli autobus è stata letteralmente divelta dal marciapiede.