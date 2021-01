Slot machine, "somme non versate": condannato titolare ditta Due anni ed 8 mesi ad un 43enne di Sant'Agata dei Goti

Il Pm aveva proposto l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, ma il Tribunale, in disaccordo con la sua richiesta e quella della difesa, che aveva insistito soprattutto sull'assenza di dolo, lo ha condannato. Due anni ed 8 mesi: è la pena stabilita, concesse le attenuanti generiche, per Emiliano Iannotta (avvocati Ettore Marcarelli e Marco Ripamonti), 43 anni, di Sant'Agata dei Goti, accusato di peculato.

I fatti al centro del processo risalivano al 2013, quando l'imputato era titolare di una ditta impegnata nel settore delle slot machine. Secondo gli inquirenti, come incaricato di pubblico servizio- in particolare, per conto della Cogetech - parte civile -, con la quale aveva stretto un accordo di collaborazione nel 2008 – , avendo le somme ricavate dalla gestione degli apparecchi di gioco, si sarebbe appropriato di circa 43mila euo, nonché di 7 apparecchi, 6 ricevitori Gps e relativa documentazione amministrativa.

Si tratta di una vicenda finita al centro di una indagine della guardia di finanza, costellata anche da un sequestro disposto nel gennaio del 2017 dal gip Flavio Cusani.