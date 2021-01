Ambulatorio medico Caritas, Zagarese: ho avuto, provo a ridare Il dottore Pasquale Zagarese: visite di Senologia tutti i giovedì, dalle 18.30 alle 20.30

Il punto di partenza è Sant'Agostino: “Dona quello che hai per meritare di ricevere quello che ti manca”. E' da qui, dal bisogno di "restituire attraverso la gratitudine quello che ci è stato donato, dalla capacità dell'essere umano di donare perchè è capace di rapporto con l’altro, ma anche dalla considerazione che «donare se stessi» non significa dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma dare ciò che si è, la propria presenza e il proprio tempo", che muove il dottore Pasquale Zagarese, direttore dell'Ufficio per la pastorale della salute.

“Ci proverò! - scrive -. Dopo tanto aver ricevuto: la vita, la salute, il benessere. il lavoro, credo che sia arrivato il momento di ri-dare, almeno, per quel che potrò, quale segno di gratitudine al Buon Dio e ai tanti familiari e amici che mi hanno aiutato”.

Il riferimento è al contributo che darà con la sua presenza alle attività dell’ambulatorio medico della Caritas Diocesana “San Giovanni di Dio” - il direttore è don Nicola De Blasio -, effettuando visite di Senologia tutti i giovedi dalle ore 18.30 alle ore 20,30 nella sala medica “San Giovanni di Dio” della Cittadella della Carità “Evangelii gaudium” in via San Pasquale 11, a Benevento.

Al momento, aggiunge il responsabile dell'Unità operativa di Senologia del San Pio, “abbiamo il contributo settimanale del dottore Dario Scrocco (chirurgo), del dot ore Angelotobia Cecere (ginecologo). Spero che altri medici possano aderire alla nostra iniziativa. L’Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute lancia un invito anche alle istituzioni locali del nostro territorio, affinchè possano aiutare questa Opera Segno della Caritas che vuole diventare sempre più un luogo di accoglienza, di ascolto e di vicinanza per tutte quelle persone che oggi hanno difficoltà di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e che non hanno la possibilità di pagarsi una visita specialistica. “Il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato,.” (Dt. 16,17)”.

Infine, una informazione di servizio: per prenotare le visite bisogna contattare la dottoressa Debora Fragnito dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 12:30 0824 336867.