Indagine Dda su clan Sparandeo, 32enne ai domiciliari Scarcerato Gabriele De Luca, per il quale è stata chiesta la condanna a 14 anni

Dal carcere ai domiciliari. E' la decisione adottata per Gabriele De Luca (avvocato Antonio Leone), 32 anni, di Benevento, una delle dieci persone tirate in ballo dall'indagine della Mobile avviata dal sostituto procuratore Assunta Tillo, e poi trasmessa per competenza a Napoli, sul clan Sparandeo.

Tutte hanno scelto di essere giudicate con rito abbreviato, per De Luca il pm della Dda Luigi Landolfi ha chiesto la condanna a 14 anni. E altrettanto ha fatto, con pene diverse, anche per altri otto imputati, mentre per un nono ha proposto l'assoluzione. Il 15 febbraio la conclusione delle arringhe difensive, cui seguirà la sentenza del gup Tribunale di Napoli Lucia De Micco.

L'inchiesta era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica a metà gennaio del 2020, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare. Un provvedimento di oltre 300 pagine, centrato su due estorsioni, un attentato incendiario, lo spaccio di droga. Materiale che aveva riempito un' attività investigativa che, pur di competenza della Dda perchè ipotizza a vario titolo l'associazione di stampo camorristico e l'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, era stata iniziata nel 2016 dalla dottoressa Tillo, con il mirino puntato sulla campagna elettorale per le elezioni comunali a Benevento nel giugno del 2016.