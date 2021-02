Litiga con il compagno e lo accoltella, arrestata E' accaduto ad Airola. In carcere una 23enne brasiliana che ha ferito il compagno di 41 anni

Notte movimentata, quella appena trascorsa, ad Airola per il ferimento di un 41enne raggiunto da una coltellata all'addome che, per fortuna, non gli ha procurato gravi conseguenze.

A colpirlo è stata la giovane compagna, una 23enne brasiliana, residente a Caserta ma domiciliata ad Airola, al culmine di una furibonda lite.

Tutto è accaduto intorno alle 3 quando è scattato l'allarme alla centrale operativa del 112 della Compagnia dei carabinieri di Montesarchio. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i sanitari del 118 che stavano medicando il malcapitato. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, durante il violento litigio, la donna ha impugnato la lama ed ha colpito il compagno all'addome.

L'uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale, mentre la compagna, al termine delle indagini dei militari della Stazione di Airola e di Montesarchio, è stata dichiarata in arresto e trasferita in carcere con le accuse di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate.