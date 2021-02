Accusato di aver incontrato pregiudicati, assolto un 40enne La sentenza per Giovanni Piscopo, di Benevento

Era accusato di tre violazioni della sorveglianza speciale, ma è stato assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. E' la sentenza del processo a carico di Giovanni Piscopo (avvocato Luca Russo), 40 anni, di Benevento, al quale erano stati contestati tre episodi nei quali non avrebbe rispettato il divieto di incontrare pregiudicati.