Nuovo defibrillatore semiautomatico per i vigili del fuoco A Benevento il dispositivo salvavita ricevuto dalla direzione regionale

A conclusione di un lungo percorso progettuale del settore di tecniche di primo soccorso sanitario, finalizzato a dotare tutte le strutture operative dei vigili del fuoco della Campania di defibrillatori semiautomatici, il comando provinciale di Benevento ha ricevuto dalla Direzione Regionale un defibrillatore che ora è presente sulle macchine operative per le esigenze legate all’autoprotezione e al soccorso con l’impiego delle Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (T.P.S.S.).

Il nuovo dispositivo si aggiunge agli altri già in dotazione delle squadre e delle sezioni specialistiche. In occasione della consegna il referente del progetto ha minuziosamente illustrato al comandante provinciale, l'architetto Maria Angelina D'Agostino la procedura di accreditamento per la formazione e l’applicazione delle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (B.L.S.D.). Lo strumento salvavita contribuisce ad innalzare lo standard del soccorso tecnico urgente prestato dai vigili del fuoco di Benevento e fornisce ulteriore presidio a testimonianza dell’attenzione riservata al personale a al soccorso della popolazione tutta.