Guerra e bombe: la storia di Mousa Camara, morto a 32 anni Era stato fermato a Benevento per un tentato furto, ma l'arresto non era stato convalidato

Questa mattina era in programma il processo a suo carico per un tentato furto del quale era stato accusato, ma il giudice Mariagrazia Monaco non ha potuto far altro che dichiarare il non doversi procedere perche lui è nel frattempo deceduto. Lui è Mousa Camara, nazionalità maliana, che nel giugno del 2020, quando il suo cuore si era fermato per sempre, aveva 32 anni. Aveva una moglie ed un figlio al quale spediva ciò che guadagnava partecipando al progetto di 'Casoria Ambiente spa'.

La sua è una delle tante storie di giovani stranieri approdati nel nostro Paese in cerca di fortuna. Nel luglio del 2017 era stato fermato dalla polizia per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Ospite di un centro di accoglienza a Pontelandolfo, era stato ritenuto responsabile di un episodio accaduto in un negozio al viale Principe di Napoli, a Benevento, dal quale avrebbe provato a portar via, senza pagarli, una ventina di capi di abbigliamento: pantaloncini, magliette e anche un costume da bagno, nascosti in uno zainetto.

Era stato bloccato dopo aver superato la cassa, aveva cercato di divincolarsi, per questo era stato sottoposto ai domiciliari. Ma il giudice Anita Polito non aveva convalidato l'arresto, restituendo alla libertà il giovane, difeso dall'avvocato Fabio Russo. Era stato quest'ultimo a supportarlo nella richiesta di protezione internazionale che la competente commissione di Caserta gli aveva però negato, a differenza di quanto era poi avvenuto a Napoli, dove era stata riconosciuta la sua condizione. Quella di una persona in fuga, che nel 2016, in Libia, era stata investita dall'esplosione di una granata.

Non era stato possibile estrarre alcune schegge, che per questo erano rimaste nel suo corpo. Corpi estranei che, probabilmente, avevano causato la fine della sua esistenza mentre lavorava a Casoria. "In pochi giorni Camara – aveva commentato la società – si era fatto apprezzare per i modi gentili, la voglia di lavorare e la competenza nelle operazioni di diserbo, che anche grazie a lui avevano avuto una notevole accelerazione".