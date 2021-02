Investì 53enne, identificato e denunciato Le indagini dei carabinieri di San Marco dei Cavoti avviate ad ottobre in seguito ad un incidente

E' accusato di aver investito un 53enne pensionato di San Marco dei Cavoti e di non aver prestato i soccorsi il 50enne denunciato dai carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti e della Compagnia di San Bartolomeo al termine delle indagini che ne hanno consentito l'identificazione. L'incidente ad ottobre scorso lungo via Martiri dove, secondo la ricostruzione degli investigatori, l'indagato alla guida di un piccolo pik-up aveva investito l'uomo e si era poi allontanato dal posto senza fermarsi e prestare soccorso. Per il malcapitato una prognosi di oltre 60 giorni.

E’ stato grazie agli elementi raccolti ed in particolare al riconoscimento fotografico da parte della vittima, che ricordava marca, modello e colore del veicolo che lo aveva travolto, un piccolo autocarro, che i militari sono riusciti ad identificarne il conducente che ora dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravi e fuga in caso di incidente con danni a persone.