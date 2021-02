Covid. Sorpresi a bere in un bar, sette multe e locale chiuso Misure anti contagio non rispettate. I controlli dei carabinieri di Colle Sannita a Circello

Sette multe per un importo complessivo di circa 4.200 euro sono scattate nella serata di ieri per altrettante persone sorprese dai carabinieri della Stazione di Colle Sannita a Circello. I militari, durante un servizio di controllo per verificare il rispetto delle norme anti covid, presso un esercizio commerciale di Circello hanno sorpreso e sanzionato 6 clienti che erano intenti a consumare delle bevande alcoliche in violazione dell’obbligo di “distanziamento sociale” e delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. La multa è ovviamente scattata anche per il gestore dell’esercizio pubblico, poiché aveva venduto e consentito la consumazione sul posto delle bevande, con applicazione della chiusura per 5 giorni del bar.