Auto in fiamme a Benevento, paura in via dei Mulini - FOTO È giallo sulle cause che hanno scatenato l’incendio che ha distrutto una Citroen C1

Auto in fiamme questa sera in un parcheggio privato al quale si accede lungo via dei mulini a Benevento. L'incendio ha distrutto una Citroen c1 che il proprietario aveva lasciato in sosta dalle 16 del pomeriggio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il fuoco ed effettuato un primo sopralluogo. Come sempre in questo casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Sul posto anche gli agenti della Volante.

Momenti di paura nella zona a causa dell'intenso e acre fumo che ha invaso via dei Mulini e condomini e per una serie di piccoli scoppi provocati evidentemente dalla combustione e dagli airbag esplosi per il calore. L'auto, di proprietà di una giovane donna, era in uso ad un ragazzo.

Saranno ora le indagini a dover chiarire le cause del rogo.