Blitz Dda contro il clan Sparandeo, 47enne ai domiciliari Scarcerato Luigi Coviello, di Benevento, per il quale sono stati chiesti 14 anni

Dal carcere ai domiciliari. E' la decisione adottata per Luigi Coviello (avvocato Gerardo Giorgione), 47 anni, di Benevento, coinvolto, al pari di altre nove persone, nell'indagine della Mobile avviata dal sostituto procuratore Assunta Tillo, e poi trasmessa per competenza a Napoli, sul clan Sparandeo.

Tutte hanno scelto di essere giudicate con rito abbreviato, per Coviello il pm della Dda Luigi Landolfi ha chiesto la condanna a 14 anni. E altrettanto ha fatto, con pene diverse, anche per altri otto imputati, mentre per un nono ha proposto l'assoluzione. Il 15 febbraio la conclusione delle arringhe difensive, cui seguirà la sentenza del gup Tribunale di Napoli Lucia De Micco.

Le accuse a vario titolo: associazione di stampo camorristico e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti,