Occupano due appartamenti, denunciate giovani donne Operazione della polizia municipale in via De Rienzo

Una 29enne e una 23enne sono state denunciate dagli agenti della Polizia Municipale di Benevento per occupazione abusiva di un alloggio popolare di proprietà del Comune. Le due giovani donne, con due bambini in tenerà età sono state trovate all'interno di due distinti appartamenti in via De Rienzo.

Per accedere avevano forzato, secondo l'accusa, il balcone della cucina, poiché la porta d’ingresso risultava essere chiusa a chiave. Abitazioni dotate delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

“Ho immediatamente avvisato i servizi sociali del Comune – ha dichiarato il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – poiché negli alloggi sono presenti anche due minori. Il Servizio patrimonio del comune di Benevento provvederà ora a emettere ordinanza di rilascio dei due alloggi poiché occupati abusivamente. Il consiglio che mi sento di dare all’Organismo straordinario di liquidazione – ha continuato Bosco -, a cui compete per via del dissesto finanziario emettere il relativo bando per l’assegnazione degli alloggi comunali, è quello di non tenere gli appartamenti sfitti poiché diventano oggetto di appetiti da parte dei malintenzionati”.

Resta ora da capire perchè l'appartamento non fosse occupato dalla famiglia assegnataria.