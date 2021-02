Auto in fiamme, Libera: solidarietà al dirigente comunale "Attendiamo indagini ma i cittadini siano sentinelle del territorio"

“La notizia dell'auto in fiamme appartenente ad un dirigente del comune di Benevento rappresenta solo l'ultimo episodio di una serie di avvenimenti simili che, quasi a cadenza quotidiana, si inseriscono nelle pagine di cronaca della nostra città”. Così in una nota di Libera Benevento, l'associazione Nomi e Numeri contro le mafie, interviene in merito all'incendio registrato nella tarda serata di ieri in centor a Benevento che ha interessato l'auto della famiglia di un dirigente del Comune. Un incendio che, dalle prime risultanze dei vigili del fuoco potrebbe essere di natura accidentale, ovvero provocato da un corto circuito.

“In attesa dell’esito delle indagini – spiegano da Libera - che determineranno la natura di quanto accaduto, avvertiamo l'esigenza di testimoniare la massima solidarietà al dirigente comunale in questione, così come a tutti coloro i quali sono stati coinvolti in episodi simili.

Riteniamo importante invitare tutti i cittadini di Benevento a presidiare e ad essere sentinelle del territorio, senza continuare a delegare sempre alle forze dell’ordine ed alla magistratura: abbiamo tutti il dovere di essere attenti osservatori del contesto che viviamo, acquisendo la capacità di decodificare gli eventi che avvengono nella nostra città e nella nostra provincia, evitando di girarci dall’altra parte e di pensare che episodi come questi siano slegati da un prima e da un dopo.

Abbiamo il dovere di svegliare le nostre coscienze, talvolta tiepide ed impermeabili, dando un nome a gesti che, spesso, nascondo ben altro: ritorsioni, intimidazioni, riferimenti trasversali.

A tutto ciò dobbiamo avere la forza di opporre una chiara scelta di campo che si renda esplicita tramite la denuncia.

In tal senso, il numero verde Linea Libera, messo a disposizione da Libera a livello nazionale, può rappresentare un piccolo ma efficace aiuto per dire no ad ogni forma di malaffare e di criminalità: infatti il numero verde 800582727 si rivolge a chi assiste a episodi opachi, a condotte corruttive o di stampo mafioso e a chi intende segnalare episodi di clientelismo e di cattiva amministrazione, usura, tangenti, infiltrazioni criminali. Linea Libera – concludono dall'associazione - è un luogo di ascolto, incontro e accompagnamento che vuole mettere potenziali segnalanti e denuncianti nella condizione di districarsi nel complesso nel quadro normativo e burocratico, per poter poi proseguire in autonomia un proprio percorso verso i canali istituzionali”.