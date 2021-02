Orlacchio riconfermato alla guida del Siap Sindacato italiano appartenenti alla Polizia al fianco delle famiglie in difficoltà

Il Siap, sindacato italiano appartenenti Polizia, si è riunito in congresso – in videoconferenza – ed ha confermato all'unanimità Giuseppe Orlacchio Segretario generale provinciale di Benevento e ha eletto la Segreteria provinciale, la Direzione provinciale, il Collegio dei sindaci revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.

Il Siap a Benevento è sempre più impegnato anche nel sociale, partecipando e sostenendo attivamente con i propri dirigenti e quadri sindacali tutte le iniziative promosse a sostegno delle categorie più deboli e per questo più esposte.

L’Osservatorio permanente delle problematiche sociali della Segreteria Provinciale del sindacato di polizia, tramite il Segretario aggiunto vicario, Antonio Altieri e il vicesegretario Paolo Angarano ha attivato un monitoraggio costante del disagio sociale ed economico, quale conseguenza della grave pandemia in atto, dando massimo impulso alle attività di ascolto, di dialogo e di confronto, segnalando agli enti preposti e alle associazioni di categoria le famiglie e i cittadini maggiormente colpiti che hanno chiesto aiuto.

“Riteniamo – commenta il segretario provinciale, Orlacchio, che mai come ora occorra unire le forze e le competenze e attraverso la guida del Prefetto e del Questore di Benevento, quali autorità di pubblica sicurezza, che ringraziamo per l’attività fin qui svolta e a cui diamo il nostro pieno e incondizionato sostegno, porre le basi per un immediato piano di appoggio che aiuti nel concreto le famiglie in difficoltà e le guidi nel farraginoso percosso burocratico per accedere rapidamente ai fondi e ai finanziamenti che lo Stato sta mettendo a disposizione.

Le risorse ci sono – concludono dal Siap -, adesso occorre aiutare le famiglie e le imprese a beneficiarne immediatamente, per accelerare la ripresa economica della nostra provincia prima che sia troppo tardi. Per questo cogliamo l’occasione per invitare ancora una volta tutti i cittadini che hanno bisogno di aiuto o di consigli su come agire, di rivolgersi subito e senza timori a noi o agli altri punti di ascolto presenti sul nostro territorio”.