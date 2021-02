Ancora raid dei ladri a San Giorgio del Sannio Colpo tentato anche alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo. indagano i carabinieri

La banda di ladri che negli ultimi giorni ha messo a segno una serie di colpi riusciti e falliti nella zona di San Giorgio del Sannio, nella serata di ieri è tornata in azione.

Nel mirino un'abitazione – non è escluso che anche altre abbiano subito la medesima sorte – nella zona di Cesine del centro dell'hinterland beneventano. Dopo aver forzato un infisso i ladri sono entrati all'interno dell'abitazione ed hanno messo tutto a soqquadro prima di trovare e portare via un orologio ed alcuni gioielli. Al rientro l'amara sorpresa per i proprietari di casa ai quali non è rimasto altro da fare che allertare il 112. sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini sull'ennesimo furto registrato nella zona. Episodi che, qualche giorno fa, avevano spinto il sindaco Mario Pepe a chiedere maggiori controlli alle forze dell'ordine proprio a causa dell'allarme che si era venuto a creare per le incursioni.

Malviventi in azione non solo a San Giorgio del Sannio ma anche alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo. In questo caso, gli autori del raid sono stati costretti alla fuga dopo l'entrata in funzione del sistema di allarme.