Violenza donne, "Provincia Benevento segua quella di Caserta" L'invito dell'avvocato Mariacarmela Fucci, neo responsabile sannita Pari opportunità Forza Italia

L'invito è rivolto alla Provincia di Benevento, al suo presidente Antonio Di Maria, perchè aderisca ad un protocollo d'intesa già siglato a Caserta. Arriva dall'avvocato Mariacarmela Fucci, neo responsabile del

Dipartimento provinciale Pari opportunità di Forza Italia. "E’ di qualche giorno fa la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la costituzione di una “Rete provinciale contro la violenza sulle donne” di

Caserta, promosso da CgiL, Cisl e Uil, di concerto con la Consigliera di Parità della Provincia di Caserta - scrive -. La violenza di genere è una grave lesione alla libertà e alla dignità di ogni individuo e si può e si deve fare tanto per arginare questo fenomeno in rapida espansione".

Ecco perchè - prosegue - "è fondamentale creare una rete provinciale che possa raccogliere e accogliere i disagi di tutti coloro i quali sono vittime di ogni tipo di violenza e disparità di genere, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, al fine di non consentire più a nessuna donna ed in generale a nessun essere umano di continuare a subire soprusi per la paura di non farcela da soli".

La conclusione: "Si invita la Provincia di Benevento, nella persona del Presidente Di Maria,

ad aderire a tale protocollo, attesa l’estrema importanza del tema anche sul nostro territorio. Tutti insieme per sconfiggere la violenza e ridare dignità a chi è costretto a non averne”.