Fumano e si assembrano senza mascherine, lo zoom è 'fatale' Videosorveglianza, adesso sono 61 le telecamere a disposizione della Polizia Municipale in città

“Guardate, con queste telecamere riusciamo a zoommare in maniera ottimale senza perdere la qualità delle immagini”. Detto fatto, solo che nell'obiettivo di uno dei tanti occhi elettronici installati a Benevento sono finiti, durante la presentazione alla stampa della nuova tecnologia, un gruppo di giovani mentre fumavano presumibilmente uno spinello almeno a guardare dalle immagini nitide che hanno puntato proprio in quel punto. È la 'simpatica' circostanza alla quale questa mattina, all'interno della sala operativa della polizia municipale di Benevento hanno assistito, i funzionari del Corpo e i tanti giornalisti, oltre al sindaco Mastella che è arrivato proprio durante la zoommata di quelle immagini che arrivavano in diretta dalla zona tra il quartiere Mellusi e Cretarossa. “Ecco – ha spiegato poi il tenente Francesco Del Gaudio – le telecamere servono proprio a questo. Anche a capire, osservare e quando occorre reprimere determinate situazioni”.

Al di là dell'inconveniente curioso, che però è servito per verificare le effettive prestazioni delle telecamere installate, questa mattina c'era davvero tanto entusiasmo per i nuovi appartati di videosorveglianza che ora però dovranno ulteriormente essere potenziati affinchè, finalmente, entri in funzione la sorveglianza attiva lungo il Corso Garibaldi grazie alle quattro telecamere installate e capaci di memorizzare le targhe delle auto in transito. Sono in totale sessantuno gli occhi elettronici ad alta definizione per controllare il territorio e garantire maggiore sicurezza per i cittadini di Benevento. “Alle telecamere già attive, di cui 20 sostituite con una nuova tecnologia – ha spiegato il tenente Francesco Del Gaudio –, sono state aggiunte 9 nuove postazioni per coprire il viale Mellusi, l’l'incrocio a ridosso della scuola media Pascoli, via Cocchia, via Nicola Sala e l’area di via Nenni e via Goldoni.

Presenti all'accensione dei nuovi sistemi di videosorveglianza anche il comandante dei vigili, Fioravante Bosco; Gennario Santamaria, dirigente del COmune e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che si è detto soddisfatto delle "nuove telecamere che serviranno ad aumentare la sicurezza dei cittadini e a dare una mano importante alle forze dell’ordine”. Telecamere che ai tempi della pandemia saranno utilizzate anche per verificare eventuali assembramenti per poi inviare le pattuglie per i controlli. Per quanto riguarda i lettori delle targhe, per ora, ne è stato installato uno solo – peraltro regalato dalla ditta che ha eseguito i lavori – a via Napoli. “Con questo sistema riusciremo a verificare coperture assicurative e se i veicoli abbiano effettuato i controlli – ha spiegato ancora il tenente Del Gaudio -. Non si possono effettuare direttamente i verbali, ma l'auto che ha commesso l'infrazione o che sia risultata priva di Rca sarà così fermata da una pattuglia ferma nei pressi”.