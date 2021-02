Furti nell'Hinterland, decine di controlli della Polizia FOTO - Posti di blocco e verifiche effettuati da Volanti e Reparto Prevenzione Crimine Campania

Dopo l'allarme furti registrato nei giorni scorsi nella zona dell'Hinterland, tra San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi ed altri centri sanniti, nella giornata di oggi nel Sannio in azione i Reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato che hanno effettuato una serie di controlli in vari centri interessati dai raid nelle abitazioni. Servizi predisposti dal Questore Luigi Bonagura che sono stati effettuati con le Volanti di Benevento coordinate da un ispettore. Durante le verifiche sono state controllate decine e decine di auto in transito al pari dei conducenti. Dati che sono stati incrociati e verificati dalla Sala Operativa della Questura sannita per censire le persone presenti in determinati orari in zone scelte dopo l'escalation di furti. Presenza, quella delle forze dell'ordine che non è certo passata inosservata da parte dei cittadini che hanno ovviamente apprezzato, al pari dei sindaci, i controlli messi in campo proprio per cercare di bloccare gli autori dei colpi nelle case.