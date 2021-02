Smottamento sui binari, stop ai treni 'Valle Caudina' - FOTO L'Eav: "Servizio sostitutivo causa frana". All'alba convoglio fermo tra Libertà e Tufara Valle

“Causa frana ed avverse condizioni meteorologiche oggi tutti i treni sulla linea Napoli - Benevento saranno sostituiti con bus della ditta 'A.M.'.

Questo il comunicato dell'Eav, ente gestore della tratta ferroviaria regionale privata Benevento – Napoli via Valle Caudina dopo che all'alba di oggi uno smottamento di terreno si è riversato sui binari. Il treno in viaggio in direzione Napoli è stato costretto a fermarsi a causa del terreno presente lungo la linea come si evince dalle foto.

È accaduto a cuasa del maltempo, in particolare delle abbondanti precipitazioni registrate negli ultimi giorni nel Sannio, tra le stazioni Benevento Libertà e Tufara Valle. I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno ed ora raggiungeranno la destinazione a bordo dei mezzi sostitutivi su gomma. Attualmente i treni sono obbligati alla fermata a San Martino e a Benevento Libertà.

Non c'è pace per la storica tratta ferroviaria che da Benevento raggiunge Napoli.